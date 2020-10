Rimini: vendevano alcolici nelle ore notturne. Sanzionati quattro minimarket

È in vigore a Rimini fino al 13 novembre, un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici dalle 21 alle 5 da parte di minimarket e distributori automatici. Il provvedimento è conseguente all’ultimo dpcm e ha l’obiettivo di evitare la possibilità che si formino assembramenti, soprattutto fra i giovani, fuori dai locali.





Durante i controlli della Polizia Locale ieri notte sono stati scoperti quattro esercizi, in zona mare, che violavano le norme in vigore. Tre di questi sono stati sanzionati per 1.432 euro ciascuno, avendo violato la nuova ordinanza, assieme all'articolo 34 ter che proibisce la vendita in contenitore di vetro. Per un minimarket invece è scattata la sola multa di 400 euro per aver violato il solo provvedimento che vieta la vendita di alcolici dopo le 21.

“Continueremo in questi e nei prossimi giorni i controlli serrati, in sinergia con le forze dell’ordine- annuncia l’assessore alla Sicurezza, Jamil Sadegholvaad-. È una questione di sicurezza, una norma coerente con l’obiettivo primario di prevenire situazioni potenzialmente a rischio, soprattutto a tutela delle fasce più giovani ed è anche un tema di correttezza nei confronti degli esercenti impegnati nel rispetto del DPCM del Governo”.