Rimini verso la Pasqua: 400 alberghi aperti e torna la ruota sul porto canale.

Si avvicina la Pasqua e Rimini si prepara come di consueto per le prove della stagione estiva. Sono oltre 400 gli alberghi aperti e il 70% delle camere risultano occupate. Si prevede l’allestimento delle spiagge con rimozione delle dune e posizionamento degli ombrelloni entro il 10 aprile.

Lunedì è iniziato il montaggio della ruota panoramica in zona porto, simbolo del lungomare, alta 50 metri e gestita da The Wheel per i prossimi tre anni. La Ruota sarà attiva per 180 giorni da metà maggio a settembre, offrendo viste spettacolari della riviera.

