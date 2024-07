Rimini-Vicenza: dopo le Fiere, l'accordo per promozione culturale e turistica

Unite dal Rinascimento, quello dei Malatesta a Rimini e di Palladio a Vicenza. Fino alle esperienze più recenti, come i numerosi eventi culturali che le due città offrono e che ora intendono mettere in rete. Le due rispettive amministrazioni comunali hanno siglato un accordo per una promozione culturale e turistica congiunta.

La prima iniziativa concreta riguarda le agevolazioni sui musei destinate ai residenti delle due città. Sull'orizzonte l'intenzione di far dialogare iniziative culturali come la Biennale del disegno di Rimini e il festival dell'illustrazione di Vicenza.

"La particolarità di questa esperienza è che normalmente questi accordi sono fra città vicini, che distano pochi chilometri. In questo caso sono due città a tre ore di macchina. Quindi la possibilità è quella di costruire progettualità comuni, tra virgolette, senza pestarsi i piedi, perché possiamo proporre attività simili e in collaborazione tra le due città", ha commentato a margine della firma il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. "Rimini la città di Fellini, Vicenza di Palladio. Ovviamente anche di tanto altro. Ma possiamo sicuramente, seppure in contesti diversi rafforzare questo rapporto. L'obiettivo ancora più ambizioso è quello di arrivare all'organizzazione di grandi mostre internazionali", ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Una sinergia insolita, perché fra due territori distanti, di due regioni diverse, cominciata sul piano industriale grazie alla fusione delle rispettive fiere sotto l'ombrello della società Italian Exhibition Group. Un gemellaggio benedetto anche dal presidente di Ieg, per il quale questa iniziativa "può essere davvero un grande esempio per il resto del Paese che fa grande fatica a fare iniziativa insieme".