Rimini, vieta monopattini nelle aree eventi della Notte Rosa

Con il ritorno dei grandi eventi di pubblico alla Notte Rosa e l'attesa di grandi numeri sul fronte delle presenze, le istituzioni hanno messo in campo una maxi pianificazioni organizzativa per la sicurezza di quello che è il principale evento della Riviera Romagnola. Il Comune di Rimini ha deciso, in particolare, di vietare l'uso dei monopattini, oltre che dei contenitori di vetro, nelle zone interessate dalla manifestazione. I mezzi elettrici non potranno circolare dalle 20 alle 7 sia di venerdì primo luglio sia di sabato 2 luglio. La Polizia sarà impegnata con 92 agenti a presidio della viabilità. Ci sarà "un imponente dispiegamento di forze dell'ordine a presidio dei punti nevralgici e per il monitoraggio dei flussi che raggiungono i principali luoghi interessati dagli eventi", ha assicurato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.