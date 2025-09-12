TV LIVE ·
Rimini: Vigilantes spiaggia condannato a 6 anni e mezzo per violenza sessuale

12 set 2025
Tribunale di Rimini
Tribunale di Rimini

Un addetto alla vigilanza in spiaggia è stato condannato dal Tribunale collegiale di Rimini a sei anni e mezzo per l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, un 54enne originario della provincia di Bologna, è stato condannato dalla corte presieduta dalla giudice Adriana Cosenza, per aver abusato di una 22enne milanese in vacanza in Riviera. Per il 54enne, difeso dall’avvocato Glenda Gori del Foro di Rimini, il Pm Davide Ercolani, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto una condanna a otto anni di reclusione.

Secondo quanto ricostruito in aula, la giovane nell’agosto del 2021 si trovava con un’amica in vacanza a Cattolica. Le due ragazze, qualche sera prima di Ferragosto, avevano conosciuto un gruppo di coetanei in un locale sulla spiaggia e, dopo aver bevuto qualche drink, erano andate a stendersi sui lettini. La 22enne era rimasta sola, mentre l’amica era tornata in camera, e si era addormentata in spiaggia, risvegliandosi alle cinque del mattino in compagnia di uno sconosciuto.

Una volta in camera, la ragazza si era confidata con l’amica e insieme erano andate dai Carabinieri. Gli esami clinici in pronto soccorso avevano confermato il racconto della vittima. Nei giorni successivi, tornando nei luoghi dei fatti, la giovane aveva riconosciuto il 54enne come uno degli addetti alla sicurezza della spiaggia, segnalandolo compiutamente ai Carabinieri.




