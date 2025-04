CRONACA Rimini, viola la Sorveglianza Speciale e il divieto di accesso ai locali: arrestato dalla Polizia L'uomo, già denunciato poche ore prima, è stato fermato in stato di alterazione in un esercizio commerciale di via di Mezzo.

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo italiano per inottemperanza alla misura di Sorveglianza Speciale. Nelle prime ore del 3 aprile, durante un controllo in un esercizio commerciale di via di Mezzo, una volante ha identificato il soggetto, in evidente stato di alterazione da alcol. L'uomo, già denunciato poche ore prima, era sottoposto a Sorveglianza Speciale e gravato dal divieto di accesso ai locali pubblici della provincia. Accompagnato in Questura, è stato arrestato per violazione della misura di prevenzione e denunciato per l’inosservanza del divieto.

