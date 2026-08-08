Rimini violenta: tre risse in pochi giorni

Sono almeno tre le risse tra giovanissimi registrate nell’ultima settimana in Riviera. Il caso più grave il 2 agosto in piazzale Kennedy a Rimini: una decina di ragazzi si sono affrontati con estrema violenza, anche usando bottiglie di vetro. Sette persone, tra i 27 e i 37 anni, sono state denunciate per rissa aggravata. Alcuni feriti sono finiti in ospedale, tre in codice rosso con traumi alla testa. A poca distanza, nella zona del porto, un'altra rissa in questi giorni. Scene di panico riprese anche in un video circolato sui social: un giovane in fuga si rifugia dietro al bancone di un bar, mentre un aggressore lancia una sedia contro il locale.

Altro episodio a Riccione, tra viale Ceccarini e viale Milano dove due giovani hanno aggredito un gruppo di minorenni. Uno di loro, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di bloccare il traffico e ha colpito un autobus, finendo poi in ospedale al Bufalini di Cesena. Episodi diversi, ma con un filo comune: scontri tra gruppi, spesso per futili motivi, che degenerano rapidamente in violenza. Sul fronte investigativo, polizia e carabinieri stanno intensificando i controlli, analizzando immagini di videosorveglianza e testimonianze.

Così come per il caso di Nicola Musiani, il 54enne ucciso a Pinarella di Cervia dopo un brutale pestaggio: quattro giovani ieri sono stati fermati proprio grazie a video e intercettazioni. Un’escalation che accende ancora una volta il dibattito sulla sicurezza in riviera, proprio nel momento di massimo afflusso turistico.







