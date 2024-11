MALTEMPO Rimini: violento acquazzone in serata, poi la grandine ricopre la città Una giornata caratterizzata prima dal forte vento, con tanto di allerta gialla, che ha fatto rientrare le limitazioni antismog alla circolazione

Rimini: violento acquazzone in serata, poi la grandine ricopre la città.

Chicchi piccolissimi, tutti uguali, grandi quanto palline di polistirolo, hanno ricoperto buona parte di Rimini nella serata di mercoledì. Intorno alle 22 prima un violento acquazzone, seguito da una forte grandinata. Uno spettacolo inusuale per la città rivierasca, dove la quantità di grandine ha imbiancato le strade, dando l'impressione della 'prima neve' in riviera anche a temperature ben al di sopra dello zero.

Una giornata caratterizzata prima dal forte vento, con tanto di allerta gialla, che ha fatto rientrare le limitazioni antismog alla circolazione emanate dal comune, poi dalla pioggia.

