Rimini: violento scontro tra due auto sulla marecchiese. Traffico in tilt [fotogallery]

Rimini: violento scontro tra due auto sulla marecchiese. Traffico in tilt [fotogallery].

Una Kia e una Audi si sono scontrate martedì sera in via Marecchiese, all'altezza del ristorante Delinda. Erano circa le 19. Al vaglio della Polizia Locale la dinamica, ma nello scontro ad avere la peggio l'Audi, che dopo aver urtato la Kia, ha finito la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti. Pesanti rallentamenti nell'orario di rientro per una delle strade più trafficate della provincia.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: