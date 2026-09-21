Rimini, violento scontro tra furgone e moto sulla via Emilia: motociclista trasportato in elisoccorso

Grave incidente questa mattina lungo la Statale 9, all’altezza della zona di Vernocchi Auto, sulla direttrice Rimini-Santarcangelo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia stradale, un furgone con a bordo un ragazzo e una ragazza, mentre procedeva in direzione Santarcangelo, avrebbe svoltato a sinistra per entrare nell’area di un parco con diversi stabilimenti, oltrepassando la linea continua. Proprio in quel momento, dalla direzione opposta, sopraggiungeva una moto diretta verso Rimini. L’impatto è stato violentissimo: il motociclista sarebbe stato sbalzato per diverse decine di metri, mentre la parte anteriore della moto è rimasta completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la Polizia stradale per i rilievi e l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla Statale 9. Il motociclista è stato immobilizzato su una barella e trasferito in elicottero mentre gli occupanti del furgone non avrebbero riportato conseguenze gravi. La Statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi con la circolazione deviata su una strada interna, regolata a senso unico alternato.







