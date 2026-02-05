Rimini, violentò un'amica dell'ex compagna a Capodanno: chiesti sei anni di reclusione per un 69enne

Sei anni di reclusione per violenza sessuale: questa la pena chiesta dal pubblico ministero, Luca Bertuzzi, al termine della requisitoria nel processo davanti al Tribunale collegiale di Rimini, a carico di un 69enne di Bolzano. L'uomo è accusato di aver violentato la notte di capodanno del 2023 un'amica dell'ex compagna.

Stando alle indagini dei carabinieri di Riccione, la violenza sarebbe avvenuta in strada al termine dei festeggiamenti per l'arrivo dell'anno nuovo. La vittima, una 57enne di origine svedese aveva raccontato ai Carabinieri di essere stata aggredita in un vicolo buio dall'uomo che conosceva molto bene, perché all'epoca occupava una stanza all'interno del suo stesso appartamento, e di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali nonostante fosse alterata dall'alcol e avesse cercato più volte di sottrarsi.

Il 69enne difeso dall'avvocato Beniamino Migliucci, del Foro di Bolzano, si è detto innocente anche nel corso del processo, ma per la Procura della Repubblica la donna non avrebbe avuto motivo di mentire e di raccontare un singolo specifico episodio. Dopo la richiesta del Pm, a sei anni di reclusione, il Tribunale ha rinviato l'udienza per la decisione.







