Rimini, violenza dopo il passaggio in auto: 37enne rinviato a giudizio

È stato rinviato a giudizio davanti al Collegio del Tribunale di Rimini un 37enne residente a Mondavio, nel Pesarese, accusato di violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una 20enne. Nell’ultima udienza, dedicata alla richiesta delle prove, il procedimento è entrato nella fase che precede il dibattimento. In aula il sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

I fatti, ricostruisce Il Resto del Carlino, risalgono alla notte tra l’1 e il 2 maggio 2023. La giovane, in Riviera per il Primo Maggio, fu trovata in lacrime mentre camminava lungo l’A14 tra Cattolica e Pesaro da una pattuglia della Polizia Stradale di Fano. Ai soccorritori raccontò di essere stata costretta a subire più rapporti sessuali dopo aver accettato un passaggio da uno sconosciuto incontrato a una fermata del bus a Rimini. Secondo la denuncia, l’uomo le avrebbe offerto cocaina e poi l’avrebbe aggredita, fino ad abbandonarla in autostrada.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Rimini, portarono a luglio 2023 all’arresto dell’uomo su ordinanza del gip. L’imputato ha sempre negato ogni addebito. Il processo entrerà nel vivo nei prossimi mesi.







