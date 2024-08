CRONACA Rimini: violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una 16enne, aperto un fascicolo

Violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne. Sono le gravissime accuse della Procura di Rimini che ha aperto un fascicolo con le indagini affidate ai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani. L'indagine è scattata dopo che una ragazza di 16 anni ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, disorientata e spaventata, dopo essere stata abbandonata in strada da due uomini. La successiva visita in Ospedale, avrebbe confermato i sospetti di violenza la sessuale. La giovanissima avrebbe detto a sanitari e carabinieri di non ricordare cosa è successo.

Secondo il racconto della stessa vittima, come racconta l'Ansa, la minorenne avrebbe concordato con due uomini un'uscita per la sera precedente. Con i due sconosciuti avrebbe quindi assunto droga. Ad avviso dei carabinieri e della Procura di Rimini il caso potrebbe non essere isolato, ma rientrare in un diffuso fenomeno di prostituzione minorile, organizzato via web.



