Rimini: Vuole acquistare alcolici, al rifiuto prende a schiaffi la titolare, poi picchiato dai passanti [fotogallery].

Insiste nel voler comprare alcolici, la titolare di un minimarket in viale Regina Elena a Rimini si rifiuta di effettuare la vendita per via del regolamento che proibisce dopo le ore 22.00 di vendere alcolici in bottiglia di vetro da asporto. Così il cliente, in compagnia di una donna, ha preso a schiaffi la proprietaria. È successo domenica 10 luglio verso le 23.30. Dei passanti che avevano visto la scena, hanno bloccato l'uomo e lo hanno pestato, mentre la donna è scappata. Sul posto la Polizia di Stato Locale. Lo riporta Altarimini, che aggiunge: "date le condizioni dell'aggressore, a terra e privo di conoscenza, è stato necessario anche l'intervento di un'ambulanza. I passanti, cittadini e turisti, che hanno assistito alla scena senza intervenire, hanno manifestato la loro rabbia per le situazioni di violenza che accadono sul territorio".

