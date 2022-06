Rimini Wellness, conclusa la 16° edizione tra discipline olistiche e bodybuilders Sul podio di Men Physique il sammarinese Michele Giannoni

Rimini Wellness, conclusa la 16° edizione tra discipline olistiche e bodybuilders.

Sono state molte le novità di questa 16esima edizione: oltre allo spazio raddoppiato per le discipline olistiche, dedicate al benessere psico-fisico della persona, è stato avviato il progetto “Yoga on stage”, un'attività per raggruppare tutte le declinazioni dello yoga. Inoltre, anche molte news nell'ambito del Fitness dance work out, allenamenti total body a passo di danza con Zumba Strong Nation e Ballet Fit. Non solo nei padiglioni fieristici, ma anche in palestre all'aperto sul lungomare di Rimini. È tornato anche Italian Showdown, la settima edizione della più grande competizione sportiva riconosciuta e accreditata dal marchio Crossfit; una competizione senza categorie e senza qualifiche a cui tutti gli appassionati hanno avuto occasione di partecipare per mettere alla prova le proprie abilità e mettersi a confronto per migliorare. Per concludere, si è tenuta la competizione RiminiSteel Classic, dedicata alle categorie di Bodybuilding, Bodyfitness, Bikini e Physique; tenutasi dal 3 al 5 giugno, le ultime due giornate sono state dedicate alle premiazioni. Sul podio della categoria Men Physique anche Michele Giannoni, 26enne di San Marino che da due anni si è appassionato alla disciplina, conquistando 4 podi su 5 gare. Molti gli ospiti a partecipare sul palco dell'inaugurazione, tra cui Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità su ghiaccio, Giulia Ghiretti, campionessa paraolimpica di nuoto, e Moreno Maresi, assessore allo sport della città di Rimini.



