Ultima udienza al Tribunale di Rimini del Processo Rimini Yacht in cui Giulio Lolli è imputato per truffa, estorsione, associazione a delinquere, falso documentale. È cominciata alle 11:15 con le "spontanee dichiarazioni" in videoconferenza dell'imputato, dal carcere di Rossano Calabro. Seguiranno l'arringa del suo difensore, l'avvocato Petroncini, e la requisitoria del Pm Ercolani. La sentenza di primo grado è attesa nel pomeriggio.