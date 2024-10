ACCESSO ALLE CURE Rimini4Gaza, "Gli ospedali non siano bersagli" L'iniziativa dei medici dell'Infermi aderisce alla campagna #notatarget

#Notatarget, perché gli ospedali non devono essere il bersaglio. Mai. La campagna dell'iniziativa proposta da un gruppo di professionisti sanitari de l'Infermi si chiama Rimini4Gaza ma l’approccio dei promotori è trasversale e va al di là del conflitto in essere attualmente in Medio Oriente. Sostiene diritti e sicurezza di civili e personale sanitario in nelle zone di conflitto.

“Per la condanna assoluta di qualunque violazione del diritto all'accesso alle cure nelle zone di conflitto" il titolo dell'incontro, che ha proposto l'intervista al chirurgo palestinese britannico Ghassan Abu Shitta, che ha testimoniato l'inferno di Gaza.

La convenzione di Ginevra garantisce sulla carta la protezione alle vittime di guerra, ricorda la lezione antica del diritto alla cura ed alla salute garantito anche al nemico. L'iniziativa dei medici riminesi ha l'appoggio dell'amministrazione comunale, presente l'assessore Kristina Gianfreda, il cui percorso personale legato al pacifismo ha condotto spesso in scenari di guerra.

Nel video l'intervista a Jonathan Montomoli e Giovanni Giuliani (Rimini4Gaza), Kristian Gianfreda (assessore alle politiche per la Salute), Roberto De Vogli (vicedirettore Centro diritti Umani Università di Padova)

