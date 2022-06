RiminiWellness 2022: torna la fiera del fitness e del benessere

Dopo due anni di pandemia, si torna nel mondo del fitness e del benessere per il RiminiWellness. La 16° edizione si tiene dal 2 al 5 giugno, sempre alla Fiera di Rimini, finalmente senza l'uso obbligatorio di mascherina. Quattro sezioni tematiche: FoodWell Expo, in cui si parla di alimentazione, Pilates Junction, Riabilitec, con diversi focus sulle scienze e le tecnologie per la riabilitazione. L'ultima è un'area dedicata al bodybuilding, combat sport e arti marziali. È stato creato anche un quinto "padiglione" chiamato RiminiWellness Off che, come dice il nome, è fuori dalla Fiera: sono degli eventi sparsi per tutta la città di Rimini e sul lungomare, con “isole” dedicate allo sport e palestre. Allenatori, presentatori e sportivi saranno a disposizione e parteciperanno attivamente nell'area “Active” per lezioni, stage e corsi con diversi livelli di difficoltà. Torna anche la partecipazione dell'Esercito Italiano che ha allestito uno stand “military fitness” con un percorso a ostacoli, guidato dalla Brigata Paracadutisti Folgore.

