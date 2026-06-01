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RiminiWellness, si chiude la 20ª edizione: presenze in crescita del 15% e boom di visitatori dall’estero

Si chiude la ventesima edizione della manifestazione dedicata a fitness, benessere e sport: partecipanti da 140 Paesi e aumento del 25% delle presenze internazionali. Prossimo appuntamento dal 27 al 30 maggio 2027.

1 giu 2026
RiminiWellness, si chiude la 20ª edizione: presenze in crescita del 15% e boom di visitatori dall’estero

La ventesima edizione di RiminiWellness si è chiusa con un aumento del 15% delle presenze complessive e del 25% di quelle internazionali, con visitatori da 140 paesi.

Distribuita su 30 padiglioni e oltre 190.000 metri quadrati, la fiera di Italian Exhibition Group ha ospitato oltre 400 brand espositori, 670 giornalisti accreditati e 2.000 ore di attività su 12 palchi.

Sul fronte internazionale, 120 buyer da 36 paesi — selezionati con Ice Agenzia da Usa, Golfo, Asia centrale e Nord Africa — si sono affiancati a 150 tra operatori e rappresentanti delle principali organizzazioni mondiali del settore.

Tra gli appuntamenti di rilievo il World Active Summit, che ha riunito i leader del settore da ogni continente, e il Global Fitness Leaders Meeting con delegati di oltre 20 paesi. La manifestazione ha registrato anche una crescita della partecipazione degli under 30 e la presenza di 30 start-up.

La quarta edizione di RiminiWellnessOFF ha portato 200 eventi tra il Parco del Mare, la spiaggia, il centro storico e l'entroterra, in collaborazione con il Comune di Rimini. Il prossimo appuntamento è dal 27 al 30 maggio 2027.





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