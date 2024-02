IEG Riminiwellness torna nei padiglioni della Fiera dal 30 maggio

Dal 30 maggio al 2 giugno, nei padiglioni di Ieg - Italian Exhibition Group, torna RiminiWellness. La rassegna, arrivata alla diciottesima edizione, raggrupperà nella città romagnola l'intero ecosistema del benessere, del fitness, dello sport e dell'alimentazione. Per l'edizione 2024 cresce l'attenzione all'area b2b.

Fil rouge della manifestazione sarà il tema della longevità, che verrà esplorato in tutte le sue sfaccettature, con una proposta che va dai programmi di allenamento dedicati alla cura del corpo e alla prevenzione, fino alle più recenti ricerche nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico. Durante la quattro giorni è previsto un intenso programma di corsi e di sessioni di aggiornamento per tutti i professionisti dell'intero comparto del Wellness: dai personal trainer, agli operatori sociosanitari, ai professionisti del settore medicale o per coloro che si dedicano alle discipline olistiche.

Accanto all'expo torna anche il 'Fuorisalone' del benessere e dello stile di vita, Riminiwellness Off: un evento esteso all'intero territorio, organizzato col Comune di Rimini, con una serie di iniziative che coinvolgeranno cittadini e visitatori.

