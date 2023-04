Rimozione delle scritte e graffiti in piazza Cavour a Rimini

E’ quasi completato del tutto il prezioso intervento da parte della squadra di restauratori per rimuovere le scritte e i graffiti vandalici dagli immobili e monumenti di Piazza Cavour. Un intervento che oltre ad essere eseguito sui palazzi “Arengo”, “Garampi”, Ex “Aquila d’Oro", “Vecchia Pescheria”, “Gambalunga”, Ex “Collegio Gesuiti”, è stato portato a termine anche su altri manufatti nelle vie del centro storico, tra cui anche la Statua di Paolo V. In particolare il lavoro di restauro è stato fatto da professionisti di comprovata esperienza, con tecniche di rimozione valutate sempre a seconda del caso specifico, e attuate adottando il principio del minimo intervento sui materiali lapidei naturali o artificiali in questione. L’intervento di pulizia e ripristino per la rimozione delle scritte vandaliche, autorizzato dalla Soprintendenza, sarà definitivamente concluso la prossima settimana.