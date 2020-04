TURISMO Rinaldis: "Molti hotel non apriranno per questa stagione turistica" Forte intervento della Presidente degli Albergatori di Rimini: "Nessun sostegno per il nostro settore"

"In questi giorni noi stiamo pensando a cosa fare per la stagione. Non avendo ricevuto risposte concrete, non avendo ricevuto nessun tipo di sostegno, la domanda per noi ora è: conviene aprire? Quali sono le nostre responsabilità? Con questi dubbi non è a rischio solo il turismo legato agli alberghi, ma tutta la filiera del territorio che vive sul turismo. E' un messaggio che la politica deve ascoltare. Ci sono talmente tanti dubbi e così poche garanzie che molti preferiranno chiudere o sospendere le licenze."

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, Presidente degli Albergatori di Rimini





