RINCARI Rincari: il Comune di Gemmano diminuisce l'illuminazione pubblica Spegnimento anticipato dell'illuminazione pubblica e sostituzione delle lampadine con quelle al led

Rincari: il Comune di Gemmano diminuisce l'illuminazione pubblica.

Il Comune di Gemmano ha messo in campo degli accorgimenti per contenere la spesa dell'illuminazione pubblica. Anticipato di due ore lo spegnimento dell'illuminazione pubblica, che dalla mezzanotte sarà anche depotenziata del 50%. A mezzanotte buio anche sui monumenti pubblici e, nel periodo natalizio, sarà anche l'orario di spegnimento delle luminarie. Dove possibile, infine, verranno sostituite tutte le lampadine con quelle al led. Le previsioni di spesa elaborate - dice però il Sindaco - dicono che tutto questo non sarà sufficiente perchè i costi delle bollette siano sostenibili per le casse comunali dato l'aumento sarebbe comunque superiore al 50%.

