Rinnovo Consiglio Provinciale, Santi: “Lavoreremo insieme; con il Pnrr, tante risorse da gestire”

Il Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi commenta l'esito delle elezioni del Consiglio Provinciale, con la maggioranza che resta nelle mani del centrosinistra: “Sono soddisfatto di un risultato non scontato e che premia il lavoro fatto negli anni. Il mio impegno sarà per intercettare il consenso di quelle forze che si sono espresse diversamente. Dobbiamo lavorare insieme, in un momento di rilancio e di nuova considerazione del valore della provincia. Con il Pnrr stanno arrivando tante risorse sul territorio che la Provincia dovrà gestire”.

Nel video, l'intervista al Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: