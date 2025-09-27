Rinvenuta in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette d'Italia

Un impianto clandestino in grado di produrre oltre 7 milioni di sigarette al giorno, per un totale di 2,7 miliardi di bionde all'anno. Sembrava solo un deposito logistico vuoto, ma nascondeva in realtà un bunker sotterraneo nel quale si trovava la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia.

Grazie a un innovativo congegno idraulico, che sollevava da terra una parte di un magazzino, i malavitosi riuscivano a nascondere la fabbrica sotterranea: un complesso di oltre 3.200 metri quadri, dotato di corridoi ben strutturati e funzionali, percorsi precisi e gallerie tra loro collegate, il tutto ben illuminato e con tecnologici impianti di areazione che impedivano la fuoriuscita degli odori prodotti dalla lavorazione del tabacco e delle sigarette.









A scoprire la struttura, vicino a Cassino, in provincia di Frosinone, il gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, insieme ai finanzieri di Frosinone, in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Cassino che ha portato a un sequestro record di sigarette, circa 150 tonnellate, a un arresto e diverse denunce per contrabbando aggravato. Le indagini hanno rilevato tributi evasi per circa 600 milioni e proventi illeciti stimati in circa 130 milioni.







