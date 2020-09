Riparte la Music Academy Rimini e per l’Open day c’è un ospite d’eccezione: il rapper Random

“Credete nella vostra musica e non smettete mai di studiare”. È questa la carica motivazionale di Random, giovane rivelazione del rap classe 2001 e special guest all’inaugurazione del nuovo anno della Music Academy di Rimini. Il ragazzo, tra in vincitori di "Amici Speciali 2020", è stato accompagnato dal produttore Zenit e ha attirato appassionati di musica di tutte le età e provenienze. Ad accogliere il pubblico, i fondatori della scuola: Luca Red, Claudio Caselli e Max Monti. “Vedere queste aule vuote senza ragazzi per tanto tempo – ha raccontato Red –è stato un dolore atroce”.

Presentati nel corso dell’Open day i nuovi corsi e insegnanti. Tra le novità la collaborazione con il marchio Pioneer per il settore Dj e Producer e l’arrivo di una docente d’eccezione per il settore Canto: Antonella Pepe, Capo cori del Festival di Sanremo da molti anni. Presente all’evento anche l’assessore alla Scuola di Rimini, Mattia Morolli: “L’Accademia ha sempre tante idee – ha commentato – possiamo ragionare con le scuole con indirizzi musicali e con i tanti spazi e le piazze che stanno nascendo a Rimini”.