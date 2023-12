FERROVIE Ripresa la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Rimini Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario

Graduale ripresa, dalle 12.20, per la circolazione ferroviaria fra Forlì e Faenza, sulla linea Bologna - Rimini, sospesa da ieri sera a seguito dell'urto fra due treni quando una Frecciarossa che precedeva un Regionale è retrocessa per inerzia a bassa velocità, vista la pendenza della tratta e ha urtato il Regionale, regolarmente fermo al segnale rosso. Sulle cause sono in corso approfondimenti. E' quanto spiega Trenitalia in una nota in cui si evidenzia come siano sei i passeggeri rimasti lievemente contusi, oltre al macchinista del treno regionale. Sono stati tutti dimessi. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario: al momento nessun avvisato ma non si esclude che possano esserci degli indagati a breve sulla base di ulteriori elementi sulla dinamica.

Erano circa 460 i viaggiatori a bordo dei due treni che si sono urtati ieri sera nei pressi di Faenza: circa 400 sul Frecciarossa e 60 sul Regionale, tutti assistiti da Trenitalia e da Trenitalia-Tper e trasbordati in sicurezza, in tarda serata, su un nuovo convoglio che li ha portati a destinazione. I viaggiatori fermi nelle stazioni di Forlì e Faenza sono stati riprotetti con 5 bus che hanno effettuato servizi specifici per superare la tratta ferroviaria interrotta.



