PESCA Riqualificazione porti e mercati ittici: E.R. stanzia 3,2 milioni per Rimini, Cesenatico, Goro e Comacchio

Riqualificazione porti e mercati ittici: E.R. stanzia 3,2 milioni per Rimini, Cesenatico, Goro e Comacchio.

La riqualificazione delle banchine di destra e sinistra dell’area portuale di Rimini. L’ammodernamento della sala per la vendita all’asta di Cesenatico. L’intervento di messa in sicurezza di una porzione della banchina est del porto di Goro. Il rinnovamento delle strutture del mercato ittico all’ingrosso nelle zone uffici, magazzini e asta del porto di Comacchio. Sono quattro i progetti approvati dalla Giunta regionale a seguito di un bando emanato nei mesi scorsi nell’ambito del Programma operativo Feamp, misura europea che sostiene investimenti per migliorare infrastrutture preesistenti nel settore pesca.

Dai primi 2,8 milioni la Regione ha portato gli stanziamenti a 3,2 milioni. Al progetto di Rimini sono stati assegnati 772 mila euro, a quello di Cesenatico 860 mila euro, mentre a Goro vanno 980 mila euro e a 655 mila euro a Comacchio. Con queste risorse migliora l'attrattività di quattro porti ittici importanti per l’Emilia-Romagna.

