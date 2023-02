CERVIA Rissa a Milano Marittima, sette giovani a processo La sera del cinque giugno 2021, udienza il prossimo maggio

La Procura di Ravenna ha citato in giudizio sette giovani, che ora hanno tra i 22 e i 25 anni, per una violenta rissa scoppiata la sera del 5 giugno 2021 a Milano Marittima. A causa dell'alcol e forse di parole rivolte a una ragazza, un gruppo di giovani iniziò a picchiarsi e i carabinieri intervenuti denunciarono alcuni partecipanti, mentre altri riuscirono a fuggire. Il 22 maggio 2023 i sette, tutti residenti nella provincia di Monza Brianza, ne risponderanno davanti al giudice monocratico del tribunale ravennate, come disposto dalla citazione del pm Daniele Barberini. L'episodio avvenne in via Due Giugno e in quei giorni ci furono altri episodi simili nelle zone della movida di Milano Marittima. Il Comune di Cervia si costituirà parte civile.

