Rissa al casello di Rimini Sud, interviene anche l'elisoccorso

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di domenica al casello autostradale di Rimini Sud. Due automobilisti, ciascuno accompagnato dalla propria famiglia, sono entrati in una violenta discussione che, per motivi ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine, è rapidamente degenerata in rissa.

Secondo una prima ricostruzione, i due protagonisti si sono affrontati verbalmente all'uscita del casello, ma dalle parole si è passati rapidamente ai fatti. Durante lo scontro fisico, uno degli automobilisti ha riportato ferite tali da richiedere l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto è stato necessario anche l'arrivo dell'elisoccorso, che è atterrato nelle immediate vicinanze.

La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e accertamento, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Il casello è rimasto chiuso per diversi minuti, prima che la situazione tornasse alla normalità.