Rissa alla fermata dell'autobus, ferito gravemente un 35enne

Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri per fare luce su quanto accaduto ieri sera, attorno alle 22.40, in piazzale Gondar, a Bellariva di Rimini. È però certo che si tratti di una rissa iniziata, come riporta Riminitoday, lungo viale regina Margherita all'altezza della fermata dell'autobus. Pare che una bottiglia spaccata sia stata usata per ferire un 35enne, poi soccorso dal personale del 118. L'uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale “Infermi” di Rimini.