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Rissa alla Fiera di Pugliano: arrestati due giovani

I due, 25 e 22 anni, avrebbero aggredito i Carabinieri durante un controllo. Un militare è rimasto ferito

22 set 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Due giovani di 25 e 22 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati nella notte di lunedì dai Carabinieri di San Leo con le ipotesi di resistenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è avvenuto durante la "Fiera Millenaria" di Madonna di Pugliano, a Montecopiolo, dopo alcune segnalazioni per la presenza di persone moleste. Secondo la ricostruzione dei militari, i due, in verosimile stato di alterazione psicofisica, avrebbero opposto resistenza al controllo, colpendo i Carabinieri con calci e pugni. Nella colluttazione uno dei militari ha riportato lesioni.

I due sono stati immobilizzati e trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma, su disposizione della Procura di Urbino, in attesa del rito direttissimo.




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