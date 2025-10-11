CRONACA Rissa con coltelli davanti all’Istituto Ruffilli di Forlì: tre minorenni feriti, uno grave Scontro tra due gruppi di studenti poco prima dell’inizio delle lezioni. Recuperato un coltello in un tombino. La Polizia indaga sulle cause del violento episodio.

Rissa con coltelli davanti all’Istituto Ruffilli di Forlì: tre minorenni feriti, uno grave.

Una violenta rissa è scoppiata questa mattina, intorno alle 8, davanti all’Istituto professionale “Roberto Ruffilli” di Forlì, pochi minuti prima dell’inizio delle lezioni. A fronteggiarsi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati due gruppi di studenti minorenni, molti dei quali di origine straniera. La colluttazione, avvenuta tra via Romanello e i vicini Giardini San Domenico, è rapidamente degenerata e almeno un coltello sarebbe stato utilizzato durante l’aggressione.

Tre ragazzi sono rimasti feriti: due sono stati accompagnati all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, mentre un giovane, colpito in modo più serio a una gamba, è stato trasferito al Bufalini di Cesena. Tra i feriti lievi figura anche una ragazza. Nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita.

Le cause della lite sono ancora oggetto d’indagine. Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe dell’esito di tensioni che andavano avanti da tempo tra i due gruppi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato diversi testimoni e raccolto le prime versioni dei fatti. Durante i rilievi è stato recuperato un coltellino richiudibile, ritrovato in un tombino grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Le indagini proseguono per chiarire ruoli e responsabilità dei giovani coinvolti e per comprendere l’origine del violento scontro.

