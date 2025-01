DEBITI Rissa con coltello, un ferito e tre arrestati a Rimini una rissa per debiti forse legati alla spaccio di sostanze stupefacenti

Rissa con coltello, un ferito e tre arrestati a Rimini.

Un debito di droga avrebbe scatenato la violenta e sanguinosa rissa tra tre cittadini tunisini, culminata con un accoltellamento nei pressi del parcheggio del centro commerciale "I Malatesta" di Rimini mercoledì mattina verso le 9.30. I tre uomini, di 22, 23 e 27 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per rissa aggravata e lesioni personali.

Il ferito più grave è il 27enne che si è preso una coltellata alla schiena oltre a diversi colpi al cranio. L'uomo trasportato in Ospedale ha rifiutato il ricovero ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Dopo aver allertato un'ambulanza del 118 e aver raccolto le prime dichiarazioni del ferito, gli agenti si sono messi alla ricerca del luogo esatto in cui era avvenuto il ferimento.

L'uomo aggredito infatti prima di essere caricato sull'ambulanza aveva raccontato di vivere in uno stabile abbandonato non lontano dal centro commerciale. Uno spazio condiviso con altri due uomini suoi connazionali gli stessi con i quali quella mattina aveva avuto una violenta lite per questioni di soldi.

Nello stesso momento in cui il ferito veniva trasportato in Pronto Soccorso, in Questura si presentavano i due presunti aggressori, cittadini tunisini di 22 e 23 anni, intenzionati a sporgere denuncia nei confronti del connazionale appena trasportato in Ospedale. Le successive indagini della Polizia hanno poi appurato che quella mattina nello stabile abbandonato dove i tre vivono era scoppiata una rissa per debiti forse legati alla spaccio di sostanze stupefacenti. E il 27enne era stato accoltellato. Tutti e tre gli arrestati saranno processati per direttissima.

