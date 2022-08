Rissa fuori da un locale a Riccione, 11 giovani denunciati

Undici giovani, tra cui cinque minorenni, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Riccione per rissa. Il 3 agosto, alle prime ore del mattino, i militari sono intervenuti in viale Umbria, allertati da numerose chiamate arrivate al 112 da parte di residenti della zona che segnalavano un parapiglia. Erano due gruppi rivali che si affrontavano fuori da un locale, giovani e giovanissimi, ragazzi e ragazze. In tre hanno avuto lievi ferite.

