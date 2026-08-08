2 AGOSTO SCORSO Rissa in piazzale Kennedy a Rimini: denunciati sette giovani Hanno tra i 27 e i 37 anni. Lo scontro sarebbe nato per futili motivi all’interno di un locale di Marina Centro: sette feriti, tre dei quali ricoverati in codice rosso.

Rissa in piazzale Kennedy a Rimini: denunciati sette giovani.

Per la rissa in piazzale Kennedy del 2 agosto scorso, la squadra mobile di Rimini ha denunciato 7 persone, tutti giovani tra i 27 e i 37 anni.

Quando la notte di domenica scorsa erano stati segnalati al 112 litigi e aggressioni, sul posto erano intervenute le Volanti e la Squadra Mobile. Alcuni dei giovani coinvolti erano stati soccorsi dai sanitari e trasportati al pronto soccorso di Rimini e di Cesena: 3 di loro, infatti, particolarmente gravi e con importanti ferite alla testa ed al viso, avevamo fatto accesso in codice rosso, uno di loro trasportato in urgenza all'ospedale Bufalini di Rimini, venendo dimessi solo dopo approfonditi accertamenti, con lesioni giudicate guaribili oltre i 20 giorni.

Altre quattro persone avevano fatto accesso con diversi gradi di priorità e dimessi con lesioni giudicate guaribili tra i 5 ed i 10 giorni.

Gli investigatori della Squadra Mobile e delle Volanti della polizia hanno subito interrogato numerose persone informate sui fatti, ricostruendo la catena degli eventi. La rissa era scoppiata, per futili motivi collegati a dissidi tra alcuni ragazzi presenti in un locale di Marina Centro. Un gruppo aveva aggredito, colpendolo ripetutamente con delle bottiglie di vetro, un ragazzo appartenente all'altro gruppo seduto in un tavolo vicino.

Ingenti danni al mobilio del locale, e una decina persone coinvolte nel parapiglia, tra questi, a seguito di una puntigliosa analisi dei video ripresi dal telefonino di un avventore, la Squadra Mobile è riuscita ad identificare 7 ragazzi, denunciandoli alla Procura di Rimini per rissa aggravata.

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