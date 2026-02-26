TV LIVE ·
Rissa in pieno giorno a Borgo Marina, due feriti

Intorno alle 16 due uomini di origine nordafricana, entrambi trentenni, si sono affrontati all’incrocio tra via dei Mille e via Papa Giovanni XXIII

26 feb 2026
Rissa in pieno giorno oggi pomeriggio a Borgo Marina, a Rimini, dove intorno alle 16 due uomini di origine nordafricana, entrambi trentenni, si sono affrontati all’incrocio tra via dei Mille e via Papa Giovanni XXIII, finendo entrambi in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe degenerata rapidamente: uno dei due avrebbe ferito il rivale al volto, mentre l’altro avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Sul posto sono intervenuti il Radiomobile e una pattuglia dei carabinieri, che hanno bloccato e separato i contendenti, oltre a due ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati uno all’ospedale “Infermi” di Rimini e l’altro al “Ceccarini” di Riccione. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dell’Arma per chiarire le cause dello scontro.  L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.




