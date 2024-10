Rissa in un locale della riviera: indagate due persone

Sono stati indagati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dai Carabinieri di Riccione due persone che lo scorso 11 agosto avevano presumibilmente partecipato ad una rissa, avvenuta in un locale, in cui erano coinvolte 6 persone. Gli equipaggi della Radiomobile e dei Carabinieri della CIO (Compagnia di Intervento Operativo) di Venezia hanno prima sedato la rissa e poi identificato le persone coinvolte. I Carabinieri hanno avviato degli accertamenti mirati, dopo aver visto i filmati delle videocamere di sorveglianza, e sono riusciti a risalire agli indagati.