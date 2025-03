Rissa nella notte a Rimini: otto denunciati dopo uno scontro in strada

Attimi di tensione nella notte a Rimini, quando una violenta rissa è scoppiata in via Ugo Bassi poco dopo la mezzanotte. I Carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti trovando un gruppo di persone che si fronteggiavano con aggressività. Alla scena si è aggiunto anche personale della Questura, riuscendo a riportare la calma dopo alcuni momenti di tensione.

Gli otto coinvolti, tutti cittadini sudamericani di età compresa tra i 20 e i 55 anni, sono stati condotti in caserma per l’identificazione. Nessuno ha riportato ferite o ha richiesto cure mediche, ma tutti sono stati denunciati per il reato di rissa.

Sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche e le motivazioni dello scontro, mentre le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione sulla sicurezza notturna in città.