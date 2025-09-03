Rissa nella notte a Rivazzurra: tre giovani animatori feriti con bottiglie e coltelli

Notte di violenza a Rivazzurra di Rimini, tra martedì e mercoledì. Poco prima delle 2, all’angolo tra via Mantova e via Taranto, si è scatenata una rissa davanti a un bar. All’interno del locale si trovava un gruppo di tre animatori di spiaggia, poco più che ventenni insieme al loro responsabile trentenne.

Secondo la stampa locale, all’improvviso sarebbero arrivati quattro ragazzi sudamericani che - in probabile stato di alterazione - avrebbero iniziato a provocare i presenti. Gli insulti sarebbero presto degenerati in una violenta colluttazione: armati di bottiglie rotte e due coltelli, i quattro hanno aggredito i giovani, ferendoli in più punti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno medicato i tre animatori per i tagli riportati, prima di trasportarli al pronto soccorso: uno di loro sarebbe stato colpito al collo, un altro al fianco, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Carabinieri e Polizia hanno avviato le indagini per risalire agli aggressori, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze dei clienti del bar e dei passanti.







