CRONACA Rissa per un'auto a Rimini: l'aggressore in carcere per tentato omicidio

Rissa per un'auto a Rimini: l'aggressore in carcere per tentato omicidio.

Dovrà rispondere di tentato omicidio il 41enne riminese, originario di Foggia, che ha innescato una rissa per la mancata vendita di un'auto. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Miramare dopo aver spaccato la testa a un 30enne romano che, lo scorso sabato, era giunto in Riviera per acquistare una Panda di seconda mano.

Secondo la ricostruzione del Corriere Romagna dopo che l'affare è sfumato l'acquirente, assieme a due amici, avrebbe inseguito in auto il riminese fino alla zona dell'aggressione, nei pressi dell'ufficio postale di Miramare. Ne sarebbe scaturita una rissa violenta, in cui uno dei romani avrebbe urtato il riminese con un martello che aveva nell'auto. Il 41enne, di tutta risposta, avrebbe colpito violentemente il 30enne con un ramo preso a terra.

Per il romano è stato disposto il trasporto urgente al Bufalini, mentre l'aggressore si trova ora al carcere Casetti, dopo un passaggio all'Infermi in cui sono stati controllati i danni della martellata.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: