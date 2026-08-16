CRONACA Rissa sul lungomare di Rimini, tre giovani feriti a coltellate Lo scontro nella notte nella zona del porto. Uno dei feriti è stato operato al torace, indagini dei carabinieri in corso

Rissa sul lungomare di Rimini, tre giovani feriti a coltellate.

Una violenta rissa è scoppiata intorno alle 4 della notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto sul lungomare di Rimini, nella zona del porto e dei locali della movida. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro avrebbe coinvolto un gruppo di giovani di origine nordafricana e sarebbe degenerato fino all’uso di coltelli.

Tre giovani sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Uno di loro, raggiunto da una coltellata al torace, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nessuno, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, insieme a tre ambulanze e un’auto medicalizzata del 118. All’arrivo delle forze dell’ordine diversi partecipanti si sarebbero allontanati. I carabinieri hanno già ascoltato alcuni testimoni e stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica e identificare tutti i coinvolti.

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