Rissa tra giovani nella notte nel centro di Riccione: tre denunciati

Momenti di caos, nella notte, a Riccione, in Viale Dante. Numerosi giovani si sono affrontati a calci e pugni in una rissa. Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato ed identificato un 23enne marocchino residente a Torino, vistosamente ferito al volto, e hanno rintracciato un 19 enne e un 17 enne residenti nel milanese. I due si erano rifugiati all’interno di un ristorante, armati di manganello, ora sottoposto a sequestro. Tutti gli indagati hanno riportato lesioni refertate in Pronto Soccorso a Riccione. I tre sono stati poi denunciati in stato di libertà.

