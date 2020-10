RIMINI Rissa tra venti ragazzi a Morciano: due arresti

Rissa tra venti ragazzi a Morciano: due arresti.

Una rissa tra una ventina di giovani è scoppiata verso mezzanotte all'esterno del bar Bina a Morciano di Romagna, dove è stata anche danneggiata una vetrina. I carabinieri, arrivati dopo una chiamata al 112, hanno bloccato due 21enni italiani, residenti nella zona, mentre gli altri sono scappati. Arrestati per rissa e danneggiamento, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa della convalida. I due hanno avuto anche lesioni per otto e cinque giorni di prognosi.



