Risse, aggressioni e degrado a Bellariva: il questore chiude un locale per 10 giorni

Una violenta rissa in strada con un grosso coltello e cocci di bottiglia, l'aggressione a calci e pugni contro i poliziotti intervenuti per sedarla e, poche settimane prima, una donna ferita alla testa con un bicchiere di vetro. Sono alcuni degli episodi che hanno portato il questore di Rimini a disporre la sospensione per dieci giorni della licenza di un pubblico esercizio nella zona di Bellariva, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps.

Il provvedimento è stato notificato nel pomeriggio del 6 agosto dagli agenti della Divisione Polizia amministrativa e di sicurezza, al termine di un'attività istruttoria avviata dopo una serie di interventi avvenuti nel locale o nelle immediate vicinanze.

L'episodio più grave risale al 26 luglio, quando le Volanti sono intervenute dopo una segnalazione al 112 per una lite tra due uomini. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato due cittadini sudamericani che si affrontavano in strada, uno armato di un grosso coltello e l'altro con cocci di bottiglia. Durante il tentativo di separarli, uno dei due avrebbe continuato a comportarsi in modo violento, aggredendo a pugni e calci anche i poliziotti all'interno del locale. L'uomo è stato poi arrestato. Un agente ha riportato lesioni giudicate guaribili in 24 giorni.

A maggio, nello stesso esercizio, la polizia era già intervenuta per una lite tra alcune donne: una di loro era stata colpita alla testa con un bicchiere di vetro ed era stata trasportata al pronto soccorso. Nel mese di luglio era stato inoltre presentato un esposto sulla gestione dei rifiuti dell'attività, con la segnalazione di frigoriferi, stufe a gas, congelatori, sedie e numerosi contenitori per la raccolta differenziata depositati nell'area comune tra il locale e il condominio sovrastante, con conseguenti condizioni di degrado e cattivi odori.

Secondo la Questura, la gravità e la reiterazione degli episodi hanno evidenziato una situazione di concreto, persistente e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, tale da giustificare la sospensione della licenza per dieci giorni.







