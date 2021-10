RIMINI Ristoratore contrario al Green pass, metà clienti sprovvisti

Ritiene il Green pass una misura illegittima e, per questo, un ristoratore della periferia di Rimini ha deciso di non controllarlo ai propri clienti. Poi, oggetto di un controllo da parte della Polizia, alla richiesta degli agenti di esibirlo, avrebbe incitato gli avventori a non dichiarare le proprie generalità. È quanto è successo nel primo pomeriggio di ieri in un locale del capoluogo romagnolo. Impegnati in controlli di routine in materia di Covid, i poliziotti giunti nel ristorante, nella cui sala interna si stava servendo il pranzo, sarebbero stati da subito aggrediti verbalmente dal titolare che avrebbe invitato i clienti a non mostrare il certificato verde ritenuto illegittimo.

Per questo motivo l'uomo ha dichiarato di non controllare la documentazione a chi entrava nella sua attività. A causa del suo atteggiamento aggressivo e intimidatorio, spiega la Questura, sono state chiamate sul posto altre pattuglie. All'interno del locale sono state identificati 22 avventori, 11 dei quali non avevano il Green pass e per questo sono stati sanzionati, così come il titolare che aveva omesso volontariamente di effettuare i controlli. Quest'ultimo è stato inoltre denunciato per istigazione a delinquere in quanto aveva incitato i clienti a non fornire le proprie generalità agli agenti. Il titolare si è visto inoltre recapitare una sanzione accessoria che prevede la chiusura del ristorante per 5 giorni.

