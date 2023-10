GIUDIZIARIA Ristoratore fa il saluto romano, assolto a Rimini Dovrà però risarcire una famiglia senegalese

Assolto per "particolare tenuità del fatto", dall'accusa di aver fatto il saluto romano nel suo ristorante nei confronti di una famiglia di origine senegalese che stava festeggiando il compleanno di una bambina. Il giudice di Rimini ha preso questa decisione nei confronti di un ristoratore di Viserbella (Rimini), ma, come riporta la stampa locale, lo ha condannato a risarcire con duemila euro la famiglia. La vicenda risale all'agosto 2020 al ristorante 'La tana marina'. Il giorno dopo la cena Adijsam Mbengue, imolese e zia della piccola festeggiata, ha denunciato ai carabinieri: "Quell'uomo ha preso le ordinazioni, poi si è girato verso un ritratto del duce appeso al muro, ha teso il braccio per fare il saluto romano e ha detto 'Scusami Benito'".

Il titolare ha sempre negato di aver compiuto quel gesto e nega di avere un ritratto del duce, in negozio. L'immagine di Mussolini nel ristorante sarebbe, secondo la sua versione, in realtà stata su una cassa di vini di Predappio. In tribunale doveva rispondere di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, a distanza di tre anni è stato assolto. Sarà comunque tenuto al risarcimento del danno morale a favore della famiglia senegalese per duemila euro. Il legale del ristoratore ha però annunciato il ricorso in appello.

