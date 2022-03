Ristori Covid: oltre 6.100 domande ammesse al terzo bando dell'Emilia-Romagna

Nuovi aiuti alle imprese dell’Emilia-Romagna che più hanno sofferto gli effetti negativi dell’emergenza Covid. È stata approvata la graduatoria del terzo bando ristori, gestito da Unioncamere regionale, che finanzia con oltre 31 milioni di euro i settori del turismo, commercio, agricoltura, imprese, servizi, cultura e sport. Sono complessivamente 6139 le domande ammesse all’assegnazione dei contributi, che ammontano complessivamente a 28 milioni e 185mila euro. I contributi saranno pagati alle imprese a partire dalla seconda metà di aprile.

“Un’altra importante boccata d’ossigeno per le oltre 6mila imprese dell’Emilia-Romagna danneggiate dalla pandemia”, commenta Andrea Corsini, assessore al Turismo e Commercio. “Ad aprile – aggiunge – riceveranno un nuovo pacchetto di aiuti che vanno ad aggiungersi ai quasi 66 milioni di euro, tra fondi regionali e statali, già messi a disposizione dalla Regione a partire dallo scorso anno”.

Per il presidente Unioncamere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi, “questo intervento permette alle aziende di contare su risorse fresche per la tenuta e la ripresa di attività importanti per l’economia del territorio”.

