Ristori per discoteche, palestre, cinema, imprese culturali

Si apre una nuova finestra di ristori dalla Regione Emilia Romagna per aziende e attività costrette a fermarsi o rallentare a causa delle misure anti-Covid e finora rimaste fuori dai sostegni. Le risorse messe a disposizione in un nuovo bando dell'Emilia-Romagna superano 13 milioni. Dal 12 maggio potranno presentare richiesta di contributo, tra le altre, discoteche e sale da ballo per un totale di 3 milioni, ristorazione senza somministrazione (4 milioni), palestre (2 milioni), cinema (1 milione), imprese culturali (1 milione e 350mila).









Soddisfatto il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino: “Ringrazio il Presidente Bonaccini per la grande attenzione che ha sempre avuto nei confronti del settore intrattenimento: ricordo – conclude Indino - che questi sono tra i ristori più alti per la categoria messi a disposizione a livello regionale in tutta Italia”.