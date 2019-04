Ristrutturazione nelle scuole, a Rimini arrivano 881mila euro

La provincia di Rimini potrà usufruire di 881mila euro per interventi di ammodernamento alle scuole. Sono stati infatti sbloccati, a seguito dell'autorizzazione del Miur, finanziamenti per interventi di edilizia scolastica già in programmazione. I plessi interessati sono 8: la scuola De Amicis (Gemmano), l'istituto Gobetti – De Gasperi (Morciano), il liceo Giulio Cesare, l'istituto Malatesta, l'istituto Marco Polo (Rimini), la scuola Fratelli Cervi (Mondaino), le scuole Elkan e Padre Agostino (Sant'Agata Feltria). “Lavori indispensabili” per il presidente della Provincia Riziero Santi che vanno dalla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico, passando per la manutenzione straordinaria.